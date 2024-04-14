Самолет из Иркутска экстренно сел в Красноярске из-за самочувствия пассажира

Сегодня, 14 апреля, рейс SU1443 Иркутск — Москва совершил экстренную посадку в Красноярске. В компании «Аэрофлот» нам пояснили, что приземлиться пришлось «по причине внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира».
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