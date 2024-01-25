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Нескучные технологии

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Ученые выводят на тестирование инсулиновые таблетки

Ученые выводят на тестирование инсулиновые таблетки

Число выявленных случаев диабета растет во всем мире. Так, если в 2021 году приблизительное число людей, страдающих этим недугом, оценивалось в 540 миллионов, то в течение 6 лет это значение увеличится, как минимум, до 643 миллионов.

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