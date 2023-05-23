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Врач Тяжельников призвал отказаться от кофе и крепкого чая в период магнитных бурь

Врач Тяжельников призвал отказаться от кофе и крепкого чая в период магнитных бурь

Крепкий чай и кофе во время магнитных бурь лучше заменить напитками на травяной основе. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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