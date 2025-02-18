Лавров призвал «дать по рукам» Зеленскому после атак ВСУ по энергетической инфраструктуре Казахстана

МОСКВА, 18 февраля, ФедералПресс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости «урезонить» Владимира Зеленского и его команду после недавней атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру Казахстана.
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