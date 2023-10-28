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Силы российской ядерной триады организовали учения: как прошла тренировка

Силы российской ядерной триады организовали учения: как прошла тренировка

Силы российской ядерной триады организовали учения: как прошла тренировка Евгения КомароваРоссийские силы ядерной триады провели 25 октября тренировку под непосредственным руководством Владимира Путина.

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