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Аргументы недели

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Студент МИРЭА Дмитрий Баранов: от кибербезопасности — к управлению беспилотниками на передовой

Студент МИРЭА Дмитрий Баранов: от кибербезопасности — к управлению беспилотниками на передовой

Четверокурсник Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Дмитрий Баранов принял решение взять академический отпуск и заключить годовой контракт с Министерством обороны РФ для службы в войсках беспилотных систем.

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