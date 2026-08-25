Студент МИРЭА Дмитрий Баранов: от кибербезопасности — к управлению беспилотниками на передовой

Четверокурсник Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Дмитрий Баранов принял решение взять академический отпуск и заключить годовой контракт с Министерством обороны РФ для службы в войсках беспилотных систем.
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