ПРОТИВ РОССИИ ГОТОВИТСЯ "ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР" ИЗНУТРИ? "ЦЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ" НЕ СКРЫВАЮТ СВОИ НАМЕРЕНИЯ

ВЧ

Владимир Черноморский

Где изменения со стороны президента о запрете ввоза инородцев, где закон, где дума, где правительство, он что ждёт что они захватят Кремль, бежать не куда будет. Мы видим страх и бессилие со стороны власти, думают Бастрыкин справится, взяв всё под свой контроль ?!