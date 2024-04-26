АЛЕКСАНДР БАБИЦКИЙ Проблема миллионов нелегальных "гостей" в наших городах давно перестала быть исключительно экономической.
ПРОТИВ РОССИИ ГОТОВИТСЯ "ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР" ИЗНУТРИ? "ЦЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ" НЕ СКРЫВАЮТ СВОИ НАМЕРЕНИЯ
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Где изменения со стороны президента о запрете ввоза инородцев, где закон, где дума, где правительство, он что ждёт что они захватят Кремль, бежать не куда будет. Мы видим страх и бессилие со стороны власти, думают Бастрыкин справится, взяв всё под свой контроль ?!
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11 час.
Стега Сибиряк
Властям на нас насрать
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4 час.
Тамара Султангареева
Беглов только вчера, отчитываясь, так лебезил перед Путиным, ну и получил одобрение на новый избирательный срок. Теперь вопрос за народом. А там азеры, твёрдо обосновавшиеся, поддержат своего крышевателя. Пригожина нет, шуметь некому.
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4 час.
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