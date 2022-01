Кому война, а кому мать родна. Международная организация Oxfarm, занимающаяся вопросами бедности и неравенства, опубликовала доклад, выводы из которого мало кого обрадуют – во время пандемии коронавируса реальные доходы 99% жителей планеты сократились, в то же время богатейшие бизнесмены только за эти два года увеличили свое состояние на ту же сумму, что и за предыдущие […] The post За COVID-пандемию 10 богатейших людей удвоили состояние, а 99% населения обеднело first appeared on ЭХО МЕДИА.