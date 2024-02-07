Депутат Авксентьева призвала бороться с доносительством в России

Активисты перегнули палку, пожаловавшись на цвет лавочек и изображения радуги. В России возник вирус доносительства, с которым нужно бороться, заявила в своем Telegram-канале экс-мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии