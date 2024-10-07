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Геннадий Парахин: «Орловский студенческий кампус – это очередное мероприятие для галочки»

Геннадий Парахин: «Орловский студенческий кампус – это очередное мероприятие для галочки»

Орловщина становится женским регионом. В области проживают 55% женщин и 45% мужчин. И где найти кадры для орловской промышленности?  Почему выпускники вузов не спешат идти на предприятия? Промышленный туризм: каковы результаты, кроме пиара?  Почему идея создания многопрофильного кампуса среднего образования в Орле умерла? На эти и другие вопросы отвечает заместитель директора МЛЗ, экс-руководитель Департамента промышленности области Геннадий Парахин в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно».

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