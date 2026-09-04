Отец омского чиновника снес в Москве Porsche за 40 млн рублей и скрылся. Как сообщает канал «112», внедорожник Ford Explorer протаранил элитный спорткар и уехал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Новости Омска
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым