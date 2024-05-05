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Регион 29

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В южных районах Поморья ожидается потепление до +9 градусов

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусовСиноптики обещают небольшие осадки — снег, местами дождь.

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