В южных районах Поморья ожидается потепление до +9 градусов

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусовСиноптики обещают небольшие осадки — снег, местами дождь.
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