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Сотрудники ФСБ задержали россиянина за сотрудничество со спецслужбами Украины

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за сотрудничество со спецслужбами Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижегородской области за сотрудничество со спецслужбами Украины. Россиянин решил участвовать в боевых действиях против российской армии на стороне Украины и стал сотрудничать с представителями украинских спецслужб.

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