Сотрудники ФСБ задержали россиянина за сотрудничество со спецслужбами Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижегородской области за сотрудничество со спецслужбами Украины. Россиянин решил участвовать в боевых действиях против российской армии на стороне Украины и стал сотрудничать с представителями украинских спецслужб.
Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижегородской области за сотрудничество со спецслужбами Украины. Россиянин решил участвовать в боевых действиях против российской армии на стороне Украины и стал сотрудничать с представителями украинских спецслужб.
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