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ЕС одобрил план обеспечения безопасности для Украины

ЕС одобрил план обеспечения безопасности для Украины

ЕС одобрил план обеспечения безопасности для Украины Ирина ОрлонскаяЕвропейский союз недавно одобрил проект гарантий безопасности для Украины, который будет действовать до момента присоединения Киева к ЕС и НАТО.

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