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Зеленский отказался от прекращения огня: новая возможность для мира упущена

Зеленский отказался от прекращения огня: новая возможность для мира упущена

В 2019 году Владимир Зеленский отказался от прекращения огня несмотря на подписанное соглашение. Родион Мирошник подчеркнул, что в то время Россия и Белоруссия рассматривали Зеленского как шанс для мирного урегулирования конфликта.

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