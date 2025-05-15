В 2019 году Владимир Зеленский отказался от прекращения огня несмотря на подписанное соглашение. Родион Мирошник подчеркнул, что в то время Россия и Белоруссия рассматривали Зеленского как шанс для мирного урегулирования конфликта.
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