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Позитив для оптимистов

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Почему ВСУ не дают заветный карт-бланш на обстрелы России: Байдену и Ко пришёл жёсткий сигнал из Кремля

Почему ВСУ не дают заветный карт-бланш на обстрелы России: Байдену и Ко пришёл жёсткий сигнал из Кремля

Aaron Schwartz - Pool via CNP/Globallookpress Почему подразделениям ВСУ не дают заветный карт-бланш на ракетные обстрелы России, объяснил Андрей Луговой.

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