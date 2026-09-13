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Дагделен: Германия должна выйти из НАТО для обеспечения своей безопасности

Дагделен: Германия должна выйти из НАТО для обеспечения своей безопасности

Покинуть НАТО для обеспечения собственной безопасности призвала Германию внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен.

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