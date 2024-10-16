Тульское УФАС не стало добавлять поставщика в реестр недобросовестных после одностороннего отказа от контракта

Администрация Болохово Киреевского района Тульской области потребовала внести продавца квартиры в список недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказа от контракта, сообщила пресс-служба регионального управления ФАС.
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