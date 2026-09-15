Эмилия Кларк, беременная Кейли Куоко, Синтия Никсон и дочери Мэрил Стрип посетили премию "Эмми"

В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". На красную дорожку вышли: Эмилия Кларк, беременная Кейли Куоко со своим бойфрендом Томом Пелфри, 84-летний Харрисон Форд и его жена Калиста Флокхарт, дочери Мэрил Стрип — Грейс Гаммер и Луиза Джейкобсон, комик Меган Сталтер в костюме "статуи" и другие.