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SPLETNIK

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Эмилия Кларк, беременная Кейли Куоко, Синтия Никсон и дочери Мэрил Стрип посетили премию "Эмми"

Эмилия Кларк, беременная Кейли Куоко, Синтия Никсон и дочери Мэрил Стрип посетили премию "Эмми"

В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". На красную дорожку вышли: Эмилия Кларк, беременная Кейли Куоко со своим бойфрендом Томом Пелфри, 84-летний Харрисон Форд и его жена Калиста Флокхарт, дочери Мэрил Стрип — Грейс Гаммер и Луиза Джейкобсон, комик Меган Сталтер в костюме "статуи" и другие.

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