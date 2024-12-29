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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Плимут» Руни не побеждает 9 матчей и идет последним в Чемпионшипе. Уэйн допускает увольнение: «Нужно рассмотреть все варианты»

Команда под руководством экс-форварда «МЮ» проиграла «Оксфорд Юнайтед» (0:2) в 24-м туре. Серия без побед «Плимута» насчитывает уже 9 матчей – 6 поражений и 3 ничьих.

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