Кто ушел из шоу «Большой куш» в 12 серии: участницу спасли в полуфинале

Мы находимся в шаге от финала второго сезона шоу «Большой куш». Все хотят забрать заветный чемодан с деньгами, но получится ли это сделать у участников? Двенадцатый выпуск второго сезона реалити-проекта «Большой куш» на канале ТНТ, вышедший 20 сентября 2026 года, подарил зрителям настоящие эмоциональные качели.
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