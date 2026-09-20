Кто ушел из шоу «Большой куш» в 12 серии: участницу спасли в полуфинале

Мы находимся в шаге от финала второго сезона шоу «Большой куш». Все хотят забрать заветный чемодан с деньгами, но получится ли это сделать у участников? Двенадцатый выпуск второго сезона реалити-проекта «Большой куш» на канале ТНТ, вышедший 20 сентября 2026 года, подарил зрителям настоящие эмоциональные качели.