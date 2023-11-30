Huawei окончательно победила американские санкции. Nova 12 Ultra станет первым смартфоном на китайской SoC Kirin и с модемом 5G

Из-за американских санкций Huawei долгое время не могла выпускать смартфоны с модемами 5G – компания просто была отрезана от поставок и нужных компонентов, и готовых однокристальных систем с интегрированной поддержкой 5G.
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