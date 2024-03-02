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Пентагон: США пока не направят экспертов в РФ в связи с демонстрацией "Сармата"

Пентагон на данный момент не собирается направлять своих специалистов в Россию, хотя в курсе о предстоящей демонстрации тяжелых межконтинентальных ракет (МБР) "Сармат", заявил в беседе с ТАСС представитель военных кругов США.

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