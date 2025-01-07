ООН с опозданием признала преступления Украины, или Хунта Зеленского всё ближе к виселице

Судя по содержанию доклада, размах преступлений киевской власти становится всё шире В праздничной суете, аккурат 31 декабря 2024 года в свет скромно вышел доклад Верховного комиссара ООН по правам человека, подготовленный Мониторинговой миссией этой организации на Украине.