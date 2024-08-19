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ЛДПР внесет проект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию

ЛДПР внесет проект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию

Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 19 августа внесет законопроект, в соответствии с которым право трудовых мигрантов без российского гражданства привозить в РФ свои семьи будет ограничиваться, пишет РИА Новости.

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