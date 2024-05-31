Врач Чумаков подробно рассказал об экспериментальном лечении Заворотнюк

Врач Петр Чумаков поделился информацией о лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, страдавшей от рака. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» в течение пяти лет сражалась с глиобластомой, одним из самых агрессивных видов рака.