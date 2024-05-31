Врач Чумаков подробно рассказал об экспериментальном лечении Заворотнюк

Врач Петр Чумаков поделился информацией о лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, страдавшей от рака. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» в течение пяти лет сражалась с глиобластомой, одним из самых агрессивных видов рака.
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