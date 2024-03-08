В Евпатории продолжается реставрация дачи «Альпийская роза»

В настоящее время на объекте дача «Альпийская роза» установлена новая кровля. Ожидается, что после восстановления там откроют музей, пишет «Крымская газета» со ссылкой на руководителя проекта Игоря Дубоделова.
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