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Член оргкомитета ЧМ о гибели рабочего во время турнира: «Смерть – естественная часть жизни. У нас успешный чемпионат, а вы хотите обсуждать это?»

Член оргкомитета ЧМ о гибели рабочего во время турнира: «Смерть – естественная часть жизни. У нас успешный чемпионат, а вы хотите обсуждать это?»

Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 высказался о смерти рабочего-мигранта. Сообщалось, что 40-летний филиппинец погиб в ходе ремонтных работ на базе, которую во время группового этапа занимала сборная Саудовской Аравии.

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