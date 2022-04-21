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Макдэвид набрал 113-е очко в сезоне и лидирует в гонке бомбардиров. У Юбердо 111 баллов

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче чемпионата НХЛ с «Далласом» (5:2). Всего в 76 играх сезона на счету канадца 113 (43+70) баллов, и он вновь вышел на первое место в гонке бомбардиров.

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