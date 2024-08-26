Спортсменки из Ангарска выиграли золото на Кубке России по велогонкам

Ангарские велосипедистки Майя Савина и Софья Ситникова-Рыхлицкая стали победительницами VIII этапа Кубка России и всероссийских соревнований по ВМХ-гонкам, которые проходили с 21 по 25 августа в Ростове-на-Дону.
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