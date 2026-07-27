Паоло Мальдини может отказаться от должности из-за конфликта вокруг назначения Пирло

Вратарь и технический директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини заявил, что готов рассмотреть возможность ухода из федерации, если его предложение назначить Андреа Пирло главным тренером национальной сборной не будет одобрено руководством.
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