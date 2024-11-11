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Сигэру Исибу избрали премьером Японии

Сигэру Исибу избрали премьером Японии

Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Сигэру Исиба избран премьер-министром. В ходе голосования во втором туре в ключевой нижней палате парламента, имеющей приоритет при решении вопроса о главе правительства, он набрал более половины голосов депутатов.

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