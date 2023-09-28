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Дарья Глебова из Московской области стала победителем конкурса «Воспитатель года России – 2023»

Дарья Глебова из Московской области стала победителем конкурса «Воспитатель года России – 2023»

Главный приз Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2023» – «Большую хрустальную жемчужину» – получила Дарья Глебова, воспитатель детского сада № 86 «Звездочка» села Орудьево Дмитровского городского округа Московской области.

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