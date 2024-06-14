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Антонов указал на нелегитимность решения США использовать доходы от активов РФ

Антонов указал на нелегитимность решения США использовать доходы от активов РФ

Принятое Группой семи (G7) в ходе саммита в Италии решение о передаче дивидендов от российских активов на помощь Киеву — нелегитимный шаг, в нем всецело прослеживается политический подтекст, заявил 14 июня посол РФ в США Анатолий Антонов.

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