Антонов указал на нелегитимность решения США использовать доходы от активов РФ

Принятое Группой семи (G7) в ходе саммита в Италии решение о передаче дивидендов от российских активов на помощь Киеву — нелегитимный шаг, в нем всецело прослеживается политический подтекст, заявил 14 июня посол РФ в США Анатолий Антонов.