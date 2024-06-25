Организаторы и члены террористического сообщества были приговорены к тюремному заключению сроком до 20 лет

Организатор и трое членов террористического сообщества, действовавшие в исправительной колонии Республики Дагестан, были приговорены Южным окружным военным судом к срокам от восьми до 20 лет лишения свободы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии