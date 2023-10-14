«Ты как с мужчиной разговариваешь?»: двое горцев в Химках обиделись на русскую продавщицу

В сети распространяется видео, на котором двое горцев в Химках изливают всё своё знание русского мата на продавщицу DNS — утверждается, что девушка сделала им замечание, когда те ломали выставочный товар на прилавках.
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