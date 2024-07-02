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Рекорд Евро-2024 по очкам в фэнтези – у Демирала. Защитник Турции набрал 14 за дубль Австрии

Рекорд Евро-2024 по очкам в фэнтези – у Демирала. Защитник Турции набрал 14 за дубль Австрии

Он сделал дубль в матче 1/8 финала с Австрией, Турция победила 2:1. Таким образом, Демирал набрал 14 очков в фэнтези-турнире Евро: +12 за два гола, а также +2 за то, что провел на поле 60+ минут.

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