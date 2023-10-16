Российские автомобилисты назвали недостатки параллельного импорта

После начала специальной военной операции многие автобренды поспешили покинуть российский авторынок. Купить машину европейского или корейского бренда стало сложно, но на помощь российским автолюбителям пришел параллельный импорт.
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