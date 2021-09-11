Путин заявил о важности электробусов

"Москва занимает первое место в Европе по количеству электробусов. Это очень важно не только для того, чтобы этим похвастаться, но это прежде всего важно с точки зрения обеспечения необходимых экологических стандартов", - отметил глава государства.
"Москва занимает первое место в Европе по количеству электробусов. Это очень важно не только для того, чтобы этим похвастаться, но это прежде всего важно с точки зрения обеспечения необходимых экологических стандартов", - отметил глава государства.
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