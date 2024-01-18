В Москве прошел предпремьерный показ фильма «Командир», посвященного 50-летию группы «Альфа»

В Москве прошел предпремьерный показ художественного фильма о легендарном руководителе подразделения специального назначения по борьбе с терроризмом — группы «А» («Альфа») КГБ СССР, Герое Советского Союза Геннадии Зайцеве «Командир».
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