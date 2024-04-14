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В Осиповичах мужчина обменял у знакомого машину с поддельным свидетельством о регистрации.

В Осиповичах мужчина обменял у знакомого машину с поддельным свидетельством о регистрации.

В Осиповичах сотрудник ГАИ остановил BMW 3 Series. 43-летний водитель предъявил документы, в том числе свидетельство о регистрации транспортного средства Российской Федерации, выданное на имя другого человека.

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