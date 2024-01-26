Депутат ГД Нилов призвал разрешить тонировку передних боковых стекол

Глава Комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов, депутат ЛДПР Ярослав Нилов призвал позволить автомобилистам тонировать передние боковые стекла машин, потому что это могло бы оказать положительное влияние на безопасность на дорогах.
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