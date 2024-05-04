БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Eduard
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Специализированные комплексы РЭБ для борьбы с FPV-беспилотниками

Специализированные комплексы РЭБ для борьбы с FPV-беспилотниками

Элементы комплекса "Серп-ВС5". Фото "Росэлектроника" Истощив свои арсеналы и потеряв традиционные огневые средства, украинские формирования широко применяют против наших войск одноразовые ударные FPV-беспилотники.

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