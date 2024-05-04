Специализированные комплексы РЭБ для борьбы с FPV-беспилотниками

Элементы комплекса "Серп-ВС5". Фото "Росэлектроника" Истощив свои арсеналы и потеряв традиционные огневые средства, украинские формирования широко применяют против наших войск одноразовые ударные FPV-беспилотники.
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