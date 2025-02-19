Агентство USAID, возглавляемое, по справедливым словам Трампа, "радикальными сумасшедшими", финансировало не только кровавые перевороты, не только афганские героиновые фабрики, феминисток и ЛГБТ-движение*, но и украинский раскол ПЦУ.
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