Я думаю, что никому здесь не надо напоминать о том, что наш Президент - в прошлом (хотя, почему в прошлом) великолепный борец? В 21 год он стал чемпионом Ленинграда по самбо, получив "мастера спорта", а в 24 года - стал сильнейшим в городе по дзюдо.
Путин, как борец, умеет вымотать соперника. Поэтому у Америки с НАТО нет шансов
Комментарии
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Людмила Лиханова
Только дурак спешит. Наши задачи выполняются четко и последовательно. Для начала , не подвергая наших воинов лишней опасности, зачищаем мужское дебильное население 404, останутся старики, дети и бабы с ними и будем работать, и до остальных дело дойдет в свое время. Спешка - для дураков не умеющих мыслить стратегически.
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11 час.
Людмила Лиханова
ХОТИТЕ ЧТОБЫ НАЧАЛ С ВАС?
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11 час.
Людмила Лиханова
Опоздали, разленились со времени пьяни елькина. Поезд уходит со страшной силой у пиндосии.
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11 час.
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