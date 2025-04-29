В Барнауле задержали мигранта из Таджикистана Пахлавона Курбонова, планировавшего поджечь православный храм

Александр Зиборов

Россияне мечтают, чтобы гости уважали хозяев, их традиции, обычаи, культуру и веру, но этого как не было, так и нет. Похоже, никак не остановятся: из своих республик они выгнали многие миллионы русскоязычных, потом поделили власть и собственность между собой, а те, кого свои же обделили, поехали в Россию к тем, кого у себя видеть не захотели. И здесь устанавливают свои порядки. А им если рты и открывать, то лишь для того, чтобы просить прощения и каяться за всё то, что они сделали русскоязычным и россиянам…