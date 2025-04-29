ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, мигрант из Таджикистана Пахлавон Курбонов приехал в Россию с целью совершения теракта в православном храме.
В Барнауле задержали мигранта из Таджикистана Пахлавона Курбонова, планировавшего поджечь православный храм
Комментарии
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Александр Зиборов
Давно пора ликвидировать все этнические диаспоры!!! А начать это следует с прекращения финансирования этих диаспор из российского бюджета. Затем обязательно провести правовую проверку всех этнических диаспор, их деятельности и их членов...
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4 час.
Александр Зиборов
Россияне мечтают, чтобы гости уважали хозяев, их традиции, обычаи, культуру и веру, но этого как не было, так и нет. Похоже, никак не остановятся: из своих республик они выгнали многие миллионы русскоязычных, потом поделили власть и собственность между собой, а те, кого свои же обделили, поехали в Россию к тем, кого у себя видеть не захотели. И здесь устанавливают свои порядки. А им если рты и открывать, то лишь для того, чтобы просить прощения и каяться за всё то, что они сделали русскоязычным и россиянам…
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4 час.
Evgenija Palette
ТРОЦКОМУ И НЕ СНИЛСЯ ТАКОЙ ПУТЬ УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИИ... ( ледоруб промешал)...
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2 час.
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