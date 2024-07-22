Одна из причин нерегулярных или обильных месячных – проблема с щитовидной железой.

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, обеспечивающие правильное функционирование организма. Слишком много гормонов щитовидной железы (гипертиреоз) или слишком мало (гипотиреоз) сбивают с толку систему и выводят из строя другие гормоны, включая репродуктивные, которые могут легко повлиять на менструальный цикл.