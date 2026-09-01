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Первый в мире стандарт для шагающих роботов: теперь их будут проверять не только на скорость

Первый в мире стандарт для шагающих роботов: теперь их будут проверять не только на скорость

Новый международный стандарт заставит роботов доказывать свою эффективность на лестницах, склонах и препятствиях Китайские специалисты разработали и официально опубликовали первый в мире международный стандарт для оценки шагающих роботов.

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