Первый в мире стандарт для шагающих роботов: теперь их будут проверять не только на скорость

Новый международный стандарт заставит роботов доказывать свою эффективность на лестницах, склонах и препятствиях Китайские специалисты разработали и официально опубликовали первый в мире международный стандарт для оценки шагающих роботов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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