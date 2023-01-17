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Член ГСА региона Рогов: ВСУ начали возводить линию обороны в Запорожской области

Член ГСА региона Рогов: ВСУ начали возводить линию обороны в Запорожской области

ВСУ начали возводить линию обороны в Запорожской области на территории, подконтрольной Киеву. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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