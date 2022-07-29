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Овечкин о контракте Малкина: «Он хотел подписать на 4 года, думаю. Доволен этими условиями, полагаю»

Александр Овечкин считает, что Евгений Малкин доволен своим новым контрактом с «Питтсбургом».  Нападающий, которому 31 июля исполнится 36 лет, подписал новое соглашение с «Пингвинс» на 4 года со средней зарплатой 6,1 миллиона долларов.

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